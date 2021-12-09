Хоккеисты «Трактора» открыли стелу с обратным отсчетом времени до Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске

В мероприятии на Кировке приняли участие Лукаш Седлак, Теему Пулккинен, Ник Бэйлен и Никита Тертышный

Сегодня, 9 декабря, на пешеходной Кировке лидеры челябинского хоккейного клуба «Трактор» открыли стелу с обратным отсчетом времени до предстоящей Недели звезд хоккея, которая пройдет в Челябинске с 8 по 16 января 2022 года, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На торжественное открытие стелы прибыли те хоккеисты «Трактора», кому в ближайшем будущем предстоит стать участниками большого события. По итогам голосования аккредитованных журналистов честь выступить в «Матче всех звезд КХЛ» было доверено четырем игрокам «Трактора» — Лукашу Седлаку, Нику Бэйлену, Теему Пулккинену и Никите Тертышному.

Легионеры челябинского клуба и здесь проявили профессионализм и ответственное отношение к делу: чех Лукаш Седлак, канадец Ник Бэйлен и финн Теему Пулккинен прибыли на мероприятие заранее, проявив пунктуальность. Но не позаботились о том, чтобы должным образом утеплиться. Пожалуй, лишь финский голеадор Пулккинен предусмотрительно надел теплый пуховик и, кажется, чувствовал себя вполне нормально на фоне легкого морозца. Лукаш Седлак в кроссовках и стильном пальто чуть морщился от холодного ветра, но, как показалось, держал все под контролем. А вот на Ника Бэйлена было жалко смотреть: канадец переминался с ноги на ногу и регулярно натягивал шапку, пряча свои уши.

Одно из открытий нынешнего сезона Никита Тертышный появился не один, а в компании со своей девушкой. Форвард «Трактора» чуть опоздал, но предусмотрительно запасся горячим кофе, чтобы не замерзнуть.

Неделя звезд хоккея пройдет в Челябинске с 8 по 16 января — в аккурат после новогодних праздников. Включаться в рабочий режим после затяжного застолья и бурного отдыха для многих из нас — задача не из легких. Но к хоккеистам это вряд ли применимо.

«Мы тоже люди, и нам надо время для того, чтобы разгрузиться, посидеть и пообщаться со своими близкими и друзьями. Но много пить не будем! К „Матчу всех звезд“ подойдем свежими, не с бодуна»,— пошутил Никита Тертышный в блиц-интервью корреспонденту ИА «Первое областное».

Надев фирменные джерси, хоккеисты встали по обе стороны от стелы и самолично произнесли на английском языке цифры обратного отсчета. После чего на табло загорелось «30» — именно столько осталось до старта Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске.

«Я на новогодние каникулы поеду в Москву. Туда из Праги прилетит моя девушка, вместе с ней проведем новогодние праздники. Пару дней там побудем, она улетит обратно, а я в Челябинск — готовиться к «Матчу звезд». Очень рад и горд, что во второй раз приму участие в таком большом хоккейном событии. Сожаления от того, что меня выбрали не болельщики, а журналисты, не испытываю. Они тоже хорошо разбираются в хоккее», — сообщил Лукаш Седлак.

В отличие от чешского форварда, предстоящий «Матч всех звезд КХЛ» станет первым для финна Теему Пулккинена. Легионер «Трактора» признался, что возможность сыграть с лучшими игроками лиги в одном матче, да еще и на родной арене, предоставляется раз в жизни. В рамках «Матча звезд» состоится и мастер-шоу со множеством конкурсов, в том числе и на силу броска. Логично предположить, что Пулккинену, известному своим мощнейшим броском, доверят принять участие именно в нем.

«Я слышал где-то, что рекорд по силе броска — около 180 км/час. Я когда услышал такую цифру, очень удивился. Не думаю, что этот рекорд возможно когда-либо побить. Но если мне дадут шанс, постараюсь им воспользоваться», — говорит Теему Пулккинен.

Составы команд на «Матч всех звезд — 2022» в Челябинске еще до конца не определены. В голосовании свой выбор в сборные Северной Америки, Скандинавии, Европы и России сделали пока только болельщики и журналисты. Оставшиеся вакансии в командах заполнят игроки, которых выберет экспертный совет КХЛ.

Неделя звезд хоккея в Челябинске начнется 8 января 2022 года Матчем звезд ЖХЛ. На следующий день пройдет Кубок вызова МХЛ. 15 января состоится первая часть мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день — продолжение мастер-шоу, матч за третье место и финал.