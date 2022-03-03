Хоккеисты «Трактора» одержали вторую победу над «Нефтехимиком» в Кубке Гагарина

Героем матча стал форвард хозяев Виталий Кравцов, оформивший «дубль»

Сегодня, 3 марта, челябинский «Трактор» одержал вторую победу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина над нижнекамским «Нефтехимиком». Одним из героев матча стал форвард хозяев Виталий Кравцов, забросивший две шайбы в ворота соперника. Следующие два поединка состоятся в Нижнекамске 5 и 7 марта, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

На второй матч серии тренерский штаб «Трактора» выставил тот же состав, что и в первом поединке. Первый период стартовал с обоюдного удаления, что с первых минут сразу же взвинтило градус поединка. Стартовый отрезок остался за челябинцами, хозяева много атаковали, позволяя сопернику лишь редкие контратаки. Впрочем, голевые моменты были как у «черно-белых», так и у «волков» из Нижнекамска, но Роман Вилл и Александр Судницин выручили свои команды. Впрочем, за шесть секунд до сирены «Трактор» наказал гостей за грязную игру — Виталий Кравцов реализовал большинство — 1:0.

Во втором отрезке челябинцы продолжили владеть инициативой, но пропустили курьезную шайбу. Защитник «Нефтехимика» набрасывал в сторону ворот, а шайба рикошетом от конька Сергея Телегина оказалась в воротах — 1:1. Впрочем, это нисколько не сказалось на «черно-белых». Подопечные Анвара Гатиятулина продолжали выполнять задание тренера, владеть шайбой, много бросать, и это принесло свой успех. На экваторе поединка Виталий Кравцов в сольном проходе убежал к воротам Александра Судницина и неотразимо бросил из-под защитника в дальний угол ворот.

В третьей периоде сценарий матча не изменился. «Трактор» много атаковал, челябинцы всеми силами старались забить, чтобы избежать нервной концовки. «Нефтехимик» продолжал ждать ошибки хозяев, чтобы убежать в быструю контратаку. «Трактор» выстоял и одержал вторую победу в серии — 2:1.

Челябинцы повели в серии 2-0. Следующие два поединка пройдут 5 и 7 марта в Нижнекамске.