Сегодня, 23 декабря, хоккеисты «Трактора» одержали волевую победу в чемпионате КХЛ. В гостевом поединке челябинцы победили «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2. В составе «черно-белых» дубль оформил Антон Бурдасов, также отличились Максим Шабанов, Семен Дер-Аргучинцев и Данил Юртайкин, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Начало игры в Мытищах осталось за хозяевами. В стартовом периоде «драконы» дважды поразили ворота Зака Фукале. Сократить отставание челябинцы смогли только за несколько минут до перерыва. Максим Шабанов и Данил Юртайкин вдвоем разыграли комбинацию, которая застала врасплох оборону и голкипера «Куньлуня» — 1:2.
Во втором отрезке матча челябинцы дважды отличились в большинстве. Шайбы на свой счет записали нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Антон Бурдасов. В конце второй двадцатиминутки южноуральцы отбились, действуя в формате «3×5».
В начале заключительного игрового отрезка Данил Юртайкин воспользовался своей скоростью, убежал к воротам «Куньлуня» и броском в дальний угол увеличил преимущество «Трактора» до двух шайб. Точку в матче поставил Антон Бурдасов, реализовав большинство за семь секунд до финальной сирены — 5:2.
«Самое главное — мы сегодня победили. Первый период мы не можем занести себе в актив. Мы сопернику позволили создать моменты, из которых „Куньлунь“ выжал максимум. Во втором и третьем отрезки действовали хорошо, солидно и добились уверенной победы. После перерыва провели три игры и взяли пять очков. Мы мечтаем и хотим побеждать в каждой игре. Наша выездная серия продолжается. Сейчас мы немного отдохнём, подготовимся и продолжим наше турне», — рассказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
Следующий матч подопечные Алексея Заварухина проведут 26 декабря. В гостях хоккеисты «Трактора» сыграют против «Северстали» из Череповца.
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