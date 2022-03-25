Хоккеисты «Трактора» одержали победу над «Салават Юлаевым» и вышли вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина

На своей площадке челябинский клуб одержал победу 2:1

Сегодня, 25 марта, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над уфимским «Салават Юлаевым» 2:1 и вышел вперед в серии 3-2. Для выхода в следующий раунд южноуральскому клубу осталось одержать над соперником одну победу, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче в Уфе «черно-белые» одержали важнейшую победу, которая позволила сравнять счет в серии 2-2. При этом южноуральцам удалось не просто выиграть, а сделать это убедительно и в красивом стиле, разгромив соперников 7:1. Впрочем, не обошлось без потерь. В одном из игровых эпизодов капитан уфимцев Григорий Панин совершил грубый фол на Лукаше Седлаке. Чешский форвард «Трактора» отправился в лазарет и к сегодняшнему матчу восстановиться не смог. Пропустит и все оставшиеся игры с челябинцами и сам Панин, которому дисциплинарный комитет КХЛ выписал трехматчевую дисквалификацию.

Тренерский штаб Трактора во главе с Анваром Гатиятулиным сделал вынужденную замену чешского центрфорварда Лукаша Седлака. Его место во втором звене занял Андрей Стась. В третьей тройке к связке Кравцов — Ткачев был подключен Кирилл Капустин. В результате Алексей Потапов переместился в четвертый состав центром к Вячеславу Основину и возвращённому в заявку Егору Фатееву.

Пришлось латать дыры и наставнику уфимцев. Вместо него в третью пару защитников был переведен Андрей Зубарев, а 7-м защитником в заявку попал 19-летний Александр Комаров. Для последнего поединок против челябинцев стал дебютным в КХЛ.

Еще перед началом серии многие эксперты и специалисты подчеркивали большую важность в том, кто из соперников откроет счет в матче. И сам ход противостояния только это подтверждает — во всех четырех предыдущих играх команда, открывавшая счет в матче, побеждала. Сегодня забросить первую шайбу удалось гостям. Александр Кадейкин на удачу бросил с отрицательного угла — Роман Вилл к такому был не готов.

За исход поединка стало тревожно. Гости, открыв счет, стали играть в любимый для себя хоккей — оборонительный и на контратаках. При этом уфимцы использовали высокий прессинг. Вследствие этого челябинцы стали испытывать большие проблемы со входом в зону соперника. Лишь к концу периода «черно-белым» удалось-таки создать пару опасных моментов. Сначала Тертышный бросал с убойной позиции, а затем Кравцов в ближнем бою не смог переиграть Шарыченкова.

Во втором периоде хоккеисты «Трактора» заиграли быстрей и агрессивней. Хотя говорить о каком-то переломе еще было рано. Хозяева чаще стали гостить в зоне соперника, не давали ему раскатиться. Однако до реальных возможностей забросить шайбу дело не доходило. А в середине периода напомнил о себе Виталий Кравцов. Голкипер гостей не смог справиться с его точным кистевым броском — 1:1.

Равным и упорным получился и третий отрезок матча. Команды не раз имели возможность выйти вперед, отвечая на контрвыпады соперников. Челябинцам удалось выстоять в меньшинстве, а спустя некоторое время едва не забросили — шайба после броска Пилута оказалась за спиной Шарыченкова, но все же не пересекла полностью линию ворот. За 6 минут до конца третьего периода «черно-белые» впервые в матче получили возможность сыграть в большинстве. И они его реализовали. Все тот же Пилут мощно выстрелил от синей линии — 2:1!

Уфимцы бросились отыгрываться, за минуту с небольшим заменили вратаря на шестого полевого игрока, но челябинцы выстояли. Впервые в противостоянии «Трактор» вышел вперед в серии. Следующий поединок команд состоится в Уфе 27 марта. В случае победы челябинцы выйдут в следующий раунд плей-офф.