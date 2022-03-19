Хоккеисты «Трактора» одержали первую победу над «Салаватом Юлаевым» в Кубке Гагарина

Южноуральский клуб победил со счетом 4:1 и сравнял счет в серии 1-1

Сегодня, 19 марта, челябинский «Трактор» одержал первую победу во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина над уфимским «Салаватом Юлаевым». Южноуральский клуб выиграл со счетом 4:1 и сравнял счет в серии до четырех побед 1-1, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Первый период матча прошел на высоких скоростях. Команды имели хорошие моменты для взятия ворот. «Трактор» по ходу первой двадцатиминутки дважды оставался в меньшинстве, но спецбригада «юлаевцев» не сумела реализовать лишнего. Во второй двадцатиминутке «Трактор» продолжил владеть инициативой. И уже начале второго периода Алексей Бывальцев в большинстве открыл счет в матче. Спустя несколько секунд Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. Уфимцы ответили в концовке второй двадцатиминутки.



«Салават Юлаев» пошел на штурм в третьем периоде. Уфимцы создали несколько опасных моментов, но Роман Вилл спас челябинцев. Хозяева надежно и грамотно сыграли в обороне. За четыре минуты до сирены Лукаш Седлак броском в верхний угол сделал счет — 3:1. После взятия ворот Томи Ламса заменил голкипера на шестого полевого игрока и этим воспользовался Никита Тертышный. Форвард «Трактора» поразил пустые ворота и поставил точку в матче — 4:1.



«Трактор» сравнял счет в серии 1-1. Следующие два поединка пройдут 21 и 23 марта в Уфе. Начало в 21:00 по челябинскому времени.

