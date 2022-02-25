Сегодня, 25 февраля, провели между собой второй контрольный матч два южноуральских клуба. В Магнитогорске «Трактор» одержал крупную победу над «Металлургом» со счетом 3:2.
Поединок активнее начали подопечные Анвара Гатиятулина. Уже на второй минуте Томаш Гика открыл счет в матче. На протяжении всего периода «черно-белые» выглядели активнее и сильнее магнитогорцев. Затем челябинцы трижды отличились во втором периоде. Шайбы забросили Теему Пулккинен, затем Лукаш Седлак и Виталий Кравцов.
Третий период прошел в упорной борьбе между командами. «Сталевары» имели возможность забить гол престижа, но ни в большинстве, ни в равных составах магнитогорцы не сумели пробить Романа Вилла. Но в конце матча Альберт Яруллин поставил точку в этом матче — 5:0.
В первом контрольном матче хоккеисты «Трактора» выиграли по буллитам «Металлург». Уже 1 марта стартует первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Трактор» и «Металлург» сыграют с «Нефтехимиком» и «Барысом» соответственно.
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