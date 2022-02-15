Хоккеисты сборной Чехии в матче квалификационного раунда плей-офф на Олимпиаде-2022 в Пекине сенсационно уступили команде Швейцарии со счетом 2:4. Не помогли чехам и три игрока челябинского «Трактора» — Лукаш Седлак и Томаш Гика результативными действиями не отметились, а голкипер Роман Вилл остался на скамейке. Чехия впервые не попала в 1/4 финала на Олимпиаде.
До первой шайбы команды старались действовать осторожно и мало бросали по воротам. Первыми отличились чехи, шайба Лукаша Клока раскрыла игру. В большинстве швейцарцы смогли сравнять счет и через 12 секунд вышли вперед.
Швейцарцы грамотно действовали позиционно и практически не давали сопернику бросать. Тем самым они снова смогли отличится в большинстве. Швейцарцы за счет физики при потерях успевали накрывать соперника в его зоне. В результате контратаки сборная Швейцарии забросила четвертую шайбу. За пять минут до конца команда Чехии смогла отыграть лишь одну шайбу.
Хоккеисты «Трактора» Лукаш Седлак и Томаш Гика снова не показали выдающейся игры. Лидеры команды не отметились результативными действиями. Голкипер Роман Вилл не попал в заявку на матч.
Сборная Швейцарии прошла в четвертьфинал Олимпиады, где встретится с командой Финляндии. Матч состоится завтра, 16 февраля.
Напомним, что ранее в матчах квалификации сборная Словакии обыграла Германию (4:0), а Дания оказалась сильнее Латвии (3:2) и отправилась в пару 1/4 финала к России.
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