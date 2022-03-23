Сегодня, 23 марта, хоккеисты челябинского «Трактора» в четвертом матче серии плей‑офф Кубка Гагарина обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:1. Южноуральцы сравняли счет в серии 2-2, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Челябинцы сделали выводы из предыдущей встречи и с первых минут завладели инициативой. Томаш Гика уже на 46 секунде открыл счет в матче. Следующее взятие ворот зрители состоялось спустя 15 минут. Томаш Гика броском от синей линии увеличил преимущество «Трактора» до двух шайб. Однако, спустя 84 секунды «юлаевцы» отыграли один гол — отличился Александр Пустозеров. На закате периода «черно-белые» остались втроем против пятерых, но наши защитники и голкипер Роман Вилл здорово сыграли и сумели дотерпеть до сирены на первый перерыв, сохранив преимущество в одну шайбу.
На старте второго игрового отрезка «Салават Юлаев» дважды нарушил правила — «Трактор» этим шансом воспользовался и забил в формате «5×3». Отличился Ник Бэйлен — 3:1. Несколько минут спустя капитан уфимцев Григорий Панин грубо сыграл против Лукаша Седлака. Ник Бэйлен вступился за своего партнера и выиграл схватку. После разбора игрового эпизода судьи выписали защитнику «зеленых» матч-штраф за атаку Седлака в область головы. Подопечные Анвара Гатиятулина после этого момента забросили четыре безответные шайбы. Их авторами стали Ник Бэйлен, Сергей Телегин, Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев.
Заключительный период начался на пониженных скоростях. Темп игры позволял «Трактору» спокойно владеть шайбой и контролировать встречу. «Черно-белые» уверенно вели игру до победного завершения, не дав сопернику забросить хотя бы одну шайбу. В концовке встречи челябинцы забросили седьмую шайбу и поставили точку в этом матче.
7:1 — уверенная победа «Трактора» перед домашней игрой. Послезавтра, 25 марта, в Челябинске состоится пятый матч серии.
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