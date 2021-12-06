Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» выступят в составе сборной России на Кубке Первого канала

Пять игроков из челябинского и магнитогорского клубов сыграют за национальную команду

Сегодня, 6 декабря, тренерский штаб хоккейной сборной России объявил состав команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. В него вошли два игрока из челябинского «Трактора» — Владимир Ткачев и Сергей Телегин, а также три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» — Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. В прошлом году наша команда выиграла все матчи турнира и завоевала первое место.

Отметим, что 15 декабря сборная России сыграет с Канадой, 16 декабря — со Швецией (оба матча стартуют в 18:30 мск), 18 декабря — с Чехией, 19 декабря — с Финляндией (начало этих игр запланировано на 15:30 мск).

Полный состав сборной России на Кубок Первого канала:

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Напомним, что на первом этапе Евротура сборная России выиграла один матч из трех. На турнире в Финляндии наша команда обыграла соперников из Чехии (5:2), но уступила сборной Швеции (2:4) и Финляндии (0:3).