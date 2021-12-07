Тренерский штаб хоккейной сборной Швеции объявил состав команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. В него вошел игрок из челябинского «Трактора» Лоуренс Пилут и хоккеист магнитогорского «Металлурга» Линус Хультстрем, состав команды был опубликован на официальном твиттер-аккаунте хоккейной сборной Швеции.
Сборная Швеции объявила состав национальной команды, которая примет участие в этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала. В расположение шведской команды вызван защитник «Трактора» Лоуренс Пилут и защитник магнитогорского «Металлурга» Линус Хультстрем.
Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.
Напомним, что в состав сборной России на Кубок Первого канала вошли два игрока из челябинского «Трактора» — Владимир Ткачев и Сергей Телегин, а также три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» — Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов.
Отметим, что 15 декабря сборная России сыграет с Канадой, 16 декабря — со Швецией (оба матча стартуют в 18:30 мск), 18 декабря — с Чехией, 19 декабря — с Финляндией (начало этих игр запланировано на 15:30 мск).
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