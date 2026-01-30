Хоккеисты спортшколы челябинского «Трактора» выполнили нормативы ГТО

Проверили свою физическую подготовку и игроки студенческих команд ЮУрГУ и УралГУФК

Воспитанники спортшколы «Трактор», а также студенческие хоккейные команды ЮУрГУ и УралГУФК присоединились к движению ГТО, выполнив нормативы комплекса на силу, скорость и выносливость. За хоккейное будущее в Челябинске можно не переживать — ребята с легкостью выполнили тесты на золотые знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий.

Акция ГТО прошла на базе УСК УралГУФК. В ней приняли участие более 100 хоккеистов — воспитанников спортшколы «Трактор», а также студенческие команды УралГУФК и ЮУрГУ. Они выполнили упражнения ГТО в таких видах, как бег 60 метров, отжимание, подтягивание, рывок гири, тесты на гибкость и выносливость.

Результаты хоккеистов получились отличными! Большинство ребят продемонстрировали хороший уровень физической подготовки, достаточный для получения золотого знака отличия ГТО. Некоторым молодым спортсменам для заветного удостоверения осталось сдать лишь один-два норматива.

«Мы рады, что акция прошла в рабочем ритме, без помех учебно-тренировочному процессу в манеже. Видно, что ребята серьезно готовились и показали достойные результаты», — отметили организаторы акции.

Добавим, что аналогичная акция накануне прошла и в Магнитогорске. Присоединились к движению ГТО и выполнили нормативы комплекса местные хоккейные и баскетбольные команды. Аналогичные мероприятия в течение года будут организованы во всех городах и районах Челябинской области.