Хоккеисты сборной России выиграли Кубок Первого канала — 2025

В составе команды трофей завоевали игроки «Металлурга» и «Трактора»

Команда «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала — 2025 по хоккею, завершившегося в Новосибирске. Подопечные Романа Ротенберга одержали победы над сборными Беларуси и Казахстана. Завоевали трофей и три хоккеиста Челябинской области — Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров (оба — «Металлург»), а также Григорий Дронов («Трактор»), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Российские хоккеисты без видимых проблем взяли трофей, уверенно выиграв два поединка. Команда, средний возраст которой составляет 25 лет (отсюда и ее название — «Россия 25»), в первом матче выиграла у национальной сборной Беларуси (3:1), а вчера, 14 декабря, разгромила соперников из Казахстана (9:0).

Внесли вклад в командный успех два хоккеиста «Металлурга» — форварды Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Был вызван на турнир и защитник «Трактора» Григорий Дронов, однако он в двух матчах участия не принял. Отметим, что в качестве тренера челябинский клуб был представлен тренером Евгением Корешковым.

«Это наш третий кубок за три года. Эта команда была самая сильная за этот срок. Они идеально вписались под наши требования. Мы быстро проходили среднюю зону. Для многих ребят это был первый опыт игры за сборную, чувствовалось давление», — подвел итог турниру главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Лучшим игроком турнира был признан форвард ярославского «Локомотива» Егор Сурин. Также индивидуально были отмечены Максим Моторыгин (лучший вратарь), Александр Елесин (самый ценный игрок), Данил Аймурзин (лучший бомбардир).