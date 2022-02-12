Хоккеисты сборной России уступили Чехии, но вышли в плей-офф олимпийского турнира в Пекине

Наша команда проиграла в овертайме со счетом 5:6

Сегодня, 12 февраля, свой заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх — 2022 в Пекине провела мужская сборная России по хоккею. Наша команда в зрелищном матче уступила в овертайме сборной Чехии — 5:6. В составе национальной команды смогли отличится южноуральские хоккеисты.



Игра национальной команды оставляла желать лучшего, даже несмотря на два победных матча без пропущенных шайб. Также в составе сборной Чехии были представлены три хоккеиста челябинского «Трактора» — Роман Вилл, Томаш Гика и Лукаш Седлак.



Первый период прошел в быстром темпе. В начале матча форвард ХК «Трактор» Владимир Ткачев вывел сборную России вперед. После пропущенной шайбы чехи резко активизировались и спустя несколько минут смогли сравнять счет. «Сухая» серия нашей сборной на турнире составила 132 минуты 37 секунд.



Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Воспитанник южноуральской школы хоккея Никита Нестеров забросил вторую шайбу сборной России. Но под конец периода Дмитрий Воронков получает удаление до конца игры за удар соперника в голову и наша команда в меньшинстве пропускает две шайбы в раздевалку.



В начале третьего периода наша команда пропустила еще четвертую шайбу. Но за пять минут российские хоккеисты смогли сравнять счет и выйти вперед. Отличились Алексей Семенов, Арсений Грицюк и форвард ХК «Металлург» Андрей Чибисов. Однако чехи практически сразу сделали счет равным. Связка двух хоккеистов челябинского «Трактора» Томаша Гики и Лукаша Седлака принесла свои плоды. Игра перешла в овертайм, где сборная России вновь заработала удаление и чехи реализовали большинство за полминуты до конца дополнительного времени,



Поражение в матче никак не сказалось на ситуации в группе. Российская команда обеспечила себе первое место и гарантировала выход в плей-офф.



Напомним, что в составе сборной России выступают пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Сергей Телегин, Егор Яковлев и Артем Минулин. Кроме того, вошли в заявку команды и два игрока из южноуральских клубов — Андрей Чибисов («Металлург) и Владимир Ткачев («Трактор»).

