Хоккеисты сборной России проведут первый матч на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

В стартовом поединке наша команда сыграет со сборной Швейцарии

Сегодня, 9 февраля, в олимпийском Пекине стартует мужской хоккейный турнир. В стартовом поединке сборная России сыграет против Швейцарии. В составе нашей команды выступают пять воспитанников южноуральской школы хоккея, а также игроки из челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

На всех зимних Олимпиадах мужской хоккейный турнир является самым ожидаемым, главным на большом спортивном празднике. И в этот раз, даже в отсутствие звезд НХЛ, он самый обсуждаемый и интригующий. Тем более что вокруг нынешней сборной России произошло много событий, которые не дали поводов для радости хоккейным болельщикам.

Все было сделано в угоду интересам национальной сборной: пострадал чемпионат КХЛ, двухнедельный сбор в Новогорске за закрытыми дверями, отдельный чартер для перелета делегации в Пекин и др. А тут еще сомнительный выбор тренерского штаба относительно окончательного состава команды на ОИ-2022 накалил градус негодования хоккейных болельщиков до предела. Кажется, впервые за долгие годы наша национальная команда осталась без существенной поддержки. Нет такого, чтобы вся страна искренне и горячо переживала за главную хоккейную сборную страны.

Нынешняя сборная России — не фаворит предстоящего олимпийского турнира. Стартовые позиции перед хоккейным турниром в Пекине хуже, чем четыре года назад. Тогда от россиян тоже ждали только первого места. Для этой задачи имелись все ресурсы. Сейчас общая картина менее убедительная. В нынешнем составе есть семь олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018, но этот козырь слишком иллюзорный, чтобы считать его определяющим.

Сильный состав заявила на турнир сборная Финляндии, боеспособными выглядят шведы, способны пошуметь ветераны из Чехии, по традиции будут биться за золото канадцы. Крепкие коллективы с акцентом на оборону привезли в Пекин сборные Швейцарии и Германии.

В сборной России представлены пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Сергей Телегин («Трактор»), Артем Минулин и Егор Яковлев (оба — «Металлург»). Есть еще и два игрока из южноуральских клубов, которые хоть и играют за наши команды, но никакого отношения к Челябинской области не имеют — Владимир Ткачев («Трактор») и Андрей Чибисов («Металлург»). Уж нам, южноуральцам, есть за кого болеть и переживать на этом турнире.

Кстати, проведет свой первый поединок сегодня и сборная Чехии. В ней тоже есть наши представители — челябинский «Трактор» делегировал на турнир трех своих легионеров — вратаря Романа Вилла, а также форвардов Лукаша Седлака и Томаша Гику. В первом поединке чехи выйдут на лед в 18:10 по челябинскому времени против Дании.