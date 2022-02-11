Хоккеисты сборной России одержали победу над датчанами на Олимпийских играх — 2022

Наша команда выиграла с «сухим» счетом — 2:0

Сегодня, 11 февраля, свой второй поединок на Олимпийских играх — 2022 в Пекине провела мужская сборная России по хоккею. Наша команда с трудом одержала победу над датчанами — 2:0, забросив вторую шайбу в пустые ворота.

Игра российской команды на этом олимпийском турнире оставляет желать лучшего. Еще позавчера, 9 февраля, наша сборная не показала той игры, которую от нее ждут. Лишь одна заброшенная шайба в поединке против отнюдь не самой сильной сборной на турнире принесла россиянам победу. Многие специалисты, оценивая игру команды, сослались на то, что наша сборная часто тяжело вкатывается в турнир.

Однако и второй матч показал, что тренерскому штабу сборной России предстоит еще много работы для того, чтобы наладить игровые сочетания в команде. Как и двумя днями ранее, сборная России неплохо играла в обороне, надежно на последнем рубеже действовал Иван Федотов и абсолютно беззубо в атаке.

Открыл счет в матче в середине второго периода Павел Карнаухов. В заключительном отрезке игры датчане имели возможность сравнять счет в матче, но вновь безупречен был голкипер Иван Федотов. Сняв вратаря на шестого полевого игрока, викинги предприняли финальный штурм. Но пропустили в свои ворота. Кирилл Семенов поставил точку в матче — 2:0.

Напомним, что в составе сборной России выступают пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Сергей Телегин, Егор Яковлев и Артем Минулин. Кроме того, вошли в заявку команды и два игрока из южноуральских клубов — Андрей Чибисов («Металлург) и Владимир Ткачев («Трактор»).

Следующий поединок сборная России проведет 12 февраля против Чехии. В ней представлены три хоккеиста челябинского «Трактора» — Роман Вилл, Томаш Гика и Лукаш Седлак.