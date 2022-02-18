Хоккеисты сборной России обыграли Швецию и вышли в финал Олимпийских игр-2022

Наша команда выиграла по буллитам — 2:1

Сегодня, 18 февраля, мужская сборная России по хоккею провела полуфинальный поединок на Олимпийских играх — 2022. Наша команда с трудом одержала победу по буллитам над Швецией — 2:1 и вышла в финал турнира! Победные буллит забросил молодой Арсений Грицюк.



Как и ожидалось матч получился равным и упорным. Первый период прошел в жесткой борьбе, команды с опаской шли в атаку. Второй период наша команда начала удачно. Уже на 15 секунде Антон Слепышев открыл счёт в матче и вывел сборную России вперед. Российская команда вновь неплохо действовала в обороне. Несколько раз нашу команду спасал голкипер Иван Федотов. На 7-й минуте заключительное периода шведы в результате в контратаки смогли сравнять счет.



Основное время матча не выявило победителя (1:1). В овертайме обе команды были близки к успеху, но выручали вратари. А в серии послематчевых буллитов фортуна улыбнулась нашей сборной. Победный восьмой буллит реализовал молодой Арсений Грицюк.



Таким образом, в матче за 3-е место, который пройдет завтра, 19 февраля, сыграют сборные Швеции и Словакии. В финале 20 февраля за золото будут биться команды России и Финляндии.

