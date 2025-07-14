Хоккеисты НХЛ разгромили звезд КХЛ в «Матче года» с разницей в 12 шайб

В игре приняли участие восемь воспитанников хоккея Челябинской области

На льду в Москве встретились российские игроки команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благотворительный «Матч года» на «ЦСКА-Арене» окончился со счетом 15:3 в пользу звезд НХЛ. В этом поединке в составах обеих команд сыграли восемь воспитанников хоккея Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выставочный благотворительный матч между хоккеистами двух лиг получился отнюдь не дружеский. Команды не стали играть на ничейный результат. Как итог — разгромная победа звезд НХЛ — 15:3. В составе победителей хет-трик оформил Василий Подколзин, дубли у Максима Цыплакова и Кирилла Марченко. По разу отличились Артемий Панарин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков и Андрей Кузьменко.

В составе команды звезд КХЛ голами отметились Илья Ковальчук, Виталий Кравцов и Николай Голдобин. В буллитной серии победу также одержала команда НХЛ (2:1).

Отметим, что в поединке приняли участие восемь хоккеистов — воспитанников спортшкол Челябинской области. В команде звезд НХЛ сыграли Егор Замула, Артемий Панарин и Евгений Малкин. В сборной КХЛ на лед вышли Илья Набоков, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Максим Шалунов и Виталий Кравцов.

Подобный матч прошел во второй раз. В 2024 году встреча завершилась со счетом 8:8. Тогда «Матч года» собрал более 12 тысяч зрителей и 10 миллионов рублей.