Тренерский штаб сборной Канады объявил состав команды на Кубок Первого канала. В команду канадцев вошли форварды хоккейного клуба «Металлург» Джош Карри и Филипп Майе, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» с 15 по 19 декабря. В нем примут участие сборные России, Швеции, Финляндии, Чехии и Канады. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура.

Напомним, что в состав сборной России на Кубок Первого канала вошли два игрока из челябинского «Трактора» — Владимир Ткачев и Сергей Телегин — и три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» — Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов. Также защитники Линус Хультстрём и Лоуренс Пилут будут защищать цвета команды Швеции.