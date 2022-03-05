Сегодня, 5 марта, магнитогорский «Металлург» одержал победу в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина против «Барыса». Южноуральцы выиграли со счетом 5:3 и повели в серии 2-1, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В самом начале матча «Металлургу» удалось выйти вперед. Семен Кошелев забросил шайбу в меньшинстве. Эта шайба стала самой быстрой в истории «Металлурга» в меньшинстве в матчах на выезде и самой быстрой в меньшинстве в матчах плей-офф. Далее магнитогорцам пришлось непросто. Тридцать секунд испытаний игры «три на пять», а потом и «четыре на пять».
Хозяева старались сравнять счет, но магнитогорцы хорошо играли в обороне. Во втором и третьем периоде Магнитка смогла забросить еще четыре шайбы. Отличились Филипп Майе, Паша Акользин, Григорий Дронов, Максим Карпов. За 10 минут до конца встречи «Барыс» отыграл одну шайбу, через две минуты хозяева впервые в матче реализовал большинство и за 11 секунд до конца матча казахи снова реализовали большинство. По итогу победа «Металлурга» — 5:3.
«Металлург» повел в серии 2-1. Следующий поединок команды проведут в Казахстане 7 марта. Начало — в 16:00 по челябинскому времени.
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