Сегодня, 26 сентября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» празднует свое 68-летие, однако хоккеисты «Магнитки» не смогли сделать подарок болельщикам в честь дня рождения, уступив «Ладе» в чемпионате КХЛ со счетом 1:5. В составе «сталеваров» единственную шайбу забросил форвард Никита Михайлис, передает корреспондент ИА «Первое областное».
С первых минут матча хозяева играли в быстрый хоккей и своей активностью задавили магнитогорцев. Ближе к середине периода подопечные Олега Браташа вынудили «Металлург» нарушить правила и за 8 секунд реализовали большинство. Спустя несколько минут «Лада» удвоила преимущество, наказав южноуральцев за ошибку в обороне. Вскоре гости заработали очередное удаление и тольяттинцы также реализовали его — 0:3.
После этого у «Магнитки» произошла замена вратаря, в воротах вышел играть Александр Судницын. Однако уже в начале второго отрезка хоккеисты «Лады» забросили четвертую шайбу. И все же остальной игровой отрезок прошел с преимуществом «Металлурга». Магнитогорцы намного продуктивнее стали действовать в нападении.
На 27-ой минуте Никита Михайлис точным броском из-под защитника сократил отставание — 1:4. В заключительном периоде хоккеисты «Металлурга» также пытались пройти защитную линию хозяев льда, но шайба Троя Джозефса поставила точку в этом матче — 1:5.
«Тяжело комментировать такую игру. Проиграли по всем статьям. Ничего не получалось. Пропустили быстрые шайбы в меньшинстве. Два гола в равных составах сами себе привезли. Бывают такие дни. Хочется побыстрее это забыть и готовиться к следующей игре», — прокомментировал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Так магнитогорский «Металлург» отпраздновал свое 68-летие. Южноуральский клуб является пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). «Магнитка» — один из четырех клубов, который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и при этом хотя бы один раз выигрывал Кубок Гагарина.
В нынешнем сезоне под руководством Андрея Разина ХК «Металлург» провел 44 игры, в которых одержал 27 побед. С 59 очками клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В этом году южноуральцам предстоит провести еще две игры: 28 декабря в гостях с «Ак Барсом» и 30 декабря дома с «Куньлунем».
Добавим, что накануне руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о сделке с магнитогорским «Металлургом». Состав «сталеваров» пополнил 25-летний голкипер, воспитанник челябинского хоккея Никита Подскребалин. Новичком «черно-белых» стал защитник Григорий Дронов. Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 30 апреля 2024 года.
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