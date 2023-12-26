Хоккеисты «Металлурга» в день рождения клуба проиграли «Ладе» в чемпионате КХЛ

В Тольятти магнитогорцы уступили со счетом 1:5

«Тяжело комментировать такую игру. Проиграли по всем статьям. Ничего не получалось. Пропустили быстрые шайбы в меньшинстве. Два гола в равных составах сами себе привезли. Бывают такие дни. Хочется побыстрее это забыть и готовиться к следующей игре»,

— прокомментировал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.