Хоккеисты «Металлурга» сыграли в пляжный волейбол в Магнитогорске

Егор Яковлев и Егор Коробкин приняли участие в гала‑матче на этапе чемпионата России

В Магнитогорске завершился четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу, собравший полные трибуны болельщиков. В мужской категории победу одержали Илья Лешуков и Олег Стояновский из Нового Уренгоя. В женском турнире золото взяли Мария Егорова и Мария Лазуренко из Калининграда. Состоялся также гала-матч, в котором приняли участие хоккеисты «Металлурга» Егор Яковлев и Егор Коробкин, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«В этом году организаторы постарались на славу: завезен новый песок, на котором было очень приятно играть, построен центральный корт в туристическом месте, организованы разминочные площадки и трансферы между локациями. Все действительно было похоже на турнир Мировой серии», — поделился мнением чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, семикратный чемпион России и победитель магнитогорского этапа Олег Стояновский.

Помимо всего вышеперечисленного, турнир изобиловал развлекательной программой. Так, в заключительный день перед медальными матчами хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обладатели Кубка Гагарина Егор Яковлев и Егор Коробкин сыграли в пляжный волейбол в формате «микст» в парах с Марией Седневой и Екатериной Храмцовой. Победителем гала-матча стал дуэт Храмцова/Коробкин.

В решающих матчах этапа чемпионата России было не менее интересно. В поединке за бронзу у женщин представительницы московской «Академии» Макарова/Мастикова обыграли динамовок Щеголеву/Монину с одинаковым счетом в партиях — 2:0 (21:16, 21:16).

У мужчин матч за третье место получился еще более зрелищным. Белорусы Дедков/Петрушко уступили первый сет с минимальным отставанием, во втором боролись до последнего за первые медали сезона. Но команда новоуренгойского «Факела Ямал» в составе Жаровин/Крамаренко оказалась сильнее — 2:0 (24:22, 21:17).

В женском финале пара Егорова/Лазуренко в трех сетах обыграла дуэт Мотрич/Ахметова — 2:1 (21:17, 19:21, 15:11). В мужском финале зенитовцы Эверт/Мартыненко были близки к победе в первом сете, однако опытные бойцы новоуренгойского «Факела Ямал» Стояновский/Лешуков не позволили соперникам выйти вперед, а затем уверенно забрали второй сет и четвертую победу в сезоне.

Отметим, что неудачно выступила в турнире челябинская пара Анастасия Ящук / Ирина Ярчихина. Подопечные Сергея Борисова из клуба «Динамо-Метар» уступили в двух поединках и выбыли из борьбы за медали соревнований.