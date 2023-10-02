Хоккеисты «Металлурга» разгромили нижнекамский «Нефтехимик» в чемпионате КХЛ

На домашней арене магнитогорцы победили со счетом 8:3

«Хорошая игра. Много забили. Нападение сегодня здорово сыграло. Порадовали своих болельщиков. Кайф! Но мы снова упускаем преимущество: вели 2:0, потом стало 2:2. Над этим надо работать. Вот в третьем периоде был именно наш хоккей, за который надо цепляться. Мы играли активно, все на ворота, много бросков. Так что, нам надо за эту игру, как в третьем периоде, цепляться. И я думаю, все хорошо будет»,

— отметил Данил Гололобов.

«Хорошее начало было, 2:0 повели и, как говорится: „черт побери“ случился да, в конце первого периода, ни с того, ни с сего, сами себе придумали проблемы. Хорошо, что второй период закончили в свою пользу, Данька Паливко своим голом помог нам психологически на третий период выйти уверенно. Ну а третий период: всё, что можно, залетело, порадовали зрителей. Нас с победой»,

— прокомментировал игру главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Сегодня, 2 октября, хоккейный клуб «Металлург» продлил свою победную серию до двух матчей в чемпионате КХЛ. На домашней арене магнитогорцы разгромили нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 8:3. Героем матча стал форвард «сталеваров» Денис Зернов, на счету которого «дубль» и результативная передача. Послезавтра, 4 октября, команды проведут повторный поединок в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Первый период матча оставил двоякое ощущение. Первая половина проходила под диктовку хозяев льда, а концовка осталась за гостями. Уже на первой минуте матча магнитогорцы открыли счет. Денис Зернов прокатился за воротами и завел шайбу в ближний угол ворот Эмиля Гарипова — 1:0. В середине второго периода Павел Акользин замкнул отменный пас Данилы Юрова и сделал счет в матче 2:0. Но гости быстро отыграли шайбу, Никита Сетдиков переиграл голкипера магнитогорцев — 2:1.В начале второго отрезка гости в большинстве сравняли счет в матче. После пропущенной шайбы хозяева вновь захватили инициативу в матче. «Магнитка» насела на оборону «Нефтехимика», но поразить ворота гостей не удавалось. Только в конце периода защитник «Металлурга» Данил Паливко точным броском вновь вывел хозяев вперед — 3:2. Для хоккеиста это дебютная шайба в чемпионате КХЛ.Уже на старте заключительного периода «Магнитка» ушла в отрыв. Играя в большинстве, «сталевары» организовали хороший розыгрыш, на острие которого оказался Жан-Себастьян Ди — 4:2 Гости отыграли один гол, но дальше забивала только команда из Магнитогорска: сначала Павел Акользин оформил дубль в матче, затем Данил Гололобов реализовал большинство своей команды, а Семен Кошелев оказался расторопнее всех на пятаке. Вишенкой на этом победном торте стал дубль от Дениса Зернова. Итоговый счет в матче 8:3 в пользу «Металлурга».Кроме того, для воспитанника магнитогорской школы хоккея Данила Гололобова заброшенная шайба в этой игре тоже стала первой в чемпионате КХЛ.Подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Уже послезавтра, 4 октября, «Металлург» и «Нефтехимик» встретятся вновь. Начало игры в 19:00.