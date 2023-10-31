Сегодня, 31 октября, хоккейный клуб «Металлург» прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате КХЛ. На домашнем льду южноуральские хоккеисты в тяжелом матче обыграли «Барыс» со счетом 3:2. Дубль в составе магнитогорской команды оформил Егор Коробкин, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В начале матча у хозяев было несколько опасных моментов, но реализовать их не получилось. В середине периода Валерий Орехов нарушил правила и отправился на скамейку штрафников, чем и воспользовались гости. Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперед — 0:1.
Во втором отрезке «Магнитка» побежала в атаку и создавала опасные моменты у ворот «Барыса». И это дало свои плоды. Макар Хабаров добил отскок шайбы после броска Дмитрия Силантьева — 1:1. Чуть позже Макар завез шайбу в зону «Барыса» и выдал поперечный пас на пятак Егору Коробкину — 2:1.
В заключительном периоде матча хоккеисты «Металлурга» увеличили разрыв в счете. Алексей Маклюков сильно бросил от борта, а Егор Коробкин удачно подставил клюшку — 3:1. В концовке гости из Казахстана смогли отыграть одну шайбу. Они сняли вратаря, но переломить ход игры и сравнять счет у хоккеистов «Барыса» не получилось.
«Валидольный матч, конечно. Действительно, в последнее время и фортуна от нас немного отвернулась, и усталость накопилась. Очень тяжело было из ребят эмоции достать, первый период показал, что игра будет очень тяжелой. Хорошо, что встряхнулись во втором периоде, важный первый гол забили, который, видно прям, лавочку завел. Пусть и вымучили победу, но спасибо зрителям, что пришли после стольких поражений и поддерживали нас. Нас с победой», — рассказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Подопечные Андрея Разина занимают вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий матч магнитогорцы проведут 4 ноября. На домашней арене «Металлург» сыграет с «Динамо» из Минска.
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