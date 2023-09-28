Хоккеисты «Металлурга» проиграли в третьем матче кряду в чемпионате КХЛ. В гостевом поединке магнитогорцы уступили китайскому «Куньлуню». Гости вели по ходу встречи в две шайбы, но проиграли по итогу по буллитам — 2:3. Несмотря на поражение, подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«Магнитка» бодро стартовала в матче и уже на второй минуте открыла счет. Новичок «Металлурга» Александр Петунин завершил позиционный розыгрыш своей команды в большинстве — 0:1. Голевой дебют для Александра и ассистентский дебют Романа Канцерова на взрослом уровне.
Подопечные Андрея Разина продолжили давить на ворота хозяев и в середине первого периода удвоили преимущество в счете. Егор Коробкин мощным броском с ползоны прострелил голкипера «драконов» — 0:2. Чуть позже отличный момент появился у Дениса Зернова, который расстреливал с убойной позиции вратаря китайской команды, но Мэтт Джурусик спас свой коллектив от гола.
Практически весь второй период матча «Металлург» провел в зоне атаки: если бы не самоотверженная игра голкипера китайской команды, то счет в матче мог несколько раз измениться. «Сталевары» провели в атаке больше семи минут и совершили 12 бросков в створ ворот против трех у соперников.
Однако в третьем периоде хозяева льда проснулись и перевернули ход встречи в свою пользу. Сначала «Куньлунь» сократил разрыв в счете до минимума, а за три минуты до конца основного времени перевел игру в овертайм. В дополнительное время «Магнитка» получила большинство, но воспользоваться им магнитогорцы не смогли. А в серии буллитов сильнее оказались игроки китайской команды — 2:3.
«Мы наступаем на одни и те же грабли. Когда игра удается, начинаем что-то придумывать. Игровая дисциплина, конечно, никуда не годится. Два последних удаления в третьем периоде — что-то с чем-то. Рубить с плеча не хочется, но игровую дисциплину надо поправлять. Шесть минут в меньшинстве в третьем периоде — чистейшее нарушение игровой дисциплины. Шесть удалений мы выстояли, а с седьмого получили гол. Первую шайбу пропустили сразу после того, как человек вышел со скамейки штрафников. Все это поправимо. Команда класса „Металлурга“ должна доводить такие игры до победы, но пока вот так. Будем работать над этим», — прокомментировал результат матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Несмотря на третье поражение в текущей выездной серии, подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч магнитогорцы проведут 29 сентября. В гостях «Металлург» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».
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