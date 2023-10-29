Хоккеисты «Металлурга» потерпели пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

В гостях магнитогорцы уступили «Ладе» из Тольятти со счетом 3:4

Сегодня, 29 октября, хоккейный клуб «Металлург» уступил в пятом матче подряд в чемпионате КХЛ. В Тольятти южноуральские хоккеисты в тяжелом матче проиграли местной «Ладе» со счетом 3:4. Подопечные Андрея Разина опустились на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



В стартовом периоде команды демонстрировали равный хоккей. На 5-й минуте хозяева льда смогли открыть счет в матче — 0:1. У «сталеваров» были опасные моменты, но реализовать их они не смогли. В начале второго отрезке магнитогорцы усилиями Люка Джонсона реализовали большинство. А спустя пару минут Никита Гребенкин отлично сыграл на пятаке и вывел гостей вперед — 2:1.



Затем инициативу в игре перехватили хозяева льда. Андрей Алтыбармакян сравнял в счет и всего через 35 секунд Трой Джозефс вновь вывел хозяев в лидеры — 2:3. В третьем периоде Денис Зернов восстановил равенство в счете — 3:3. Однако за 55 секунд до конца основного времени «Лада» воспользовалась ошибкой защитника «Металлурга» и вырвала важную победу — 3:4.



Подопечные Андрея Разина опустились на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий поединок «Металлург» проведет 31 октября. На домашней арене магнитогорцы сыграют против «Барыса».

