Сегодня, 4 октября, хоккейный клуб «Металлург» продлил свою победную серию до трех побед в чемпионате КХЛ. На домашней арене магнитогорцы снова обыграли «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 3:1. Подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В первом периоде матча хозяева владели инициативой. «Магнитка» создала несколько опасных моментов у ворот гостей. Однако счет в матче открыл «Нефтехимик». Магнитогорцы пропустили курьезный гол, из нейтральной зоне гости сделали подкидку в сторону ворот южноуральцев — шайба долго скакала до ворот хозяев и предательски юркнула за линию ворот вратаря «Металлурга» — 0:1.
Пропущенная шайба не повлияла на настроение магнитогорской команды и в конце периода «сталевары» сравняли счет. Никита Гребенкин выдал пас из-за ворот на пятак Михаилу Грассу — молодой хоккеист «Металлурга» сыграл отлично — 1:1.
Второй отрезок матча также прошел под диктовку хозяев льда. Наши хоккеисты в середине матча вышли вперед — отлично сработала спецбригада большинства «Магнитки», а Данила Юров, точным броском в ближний угол завершил результативные действия своих партнеров по команде — 2:1. А в заключительном периоде магнитогорцы упрочили свое преимущество. Вновь Никита Гребёнкин по флангу вкатился в зону соперников, отпасовал в центр Денису Зернову, а тот, отдал пас на Жана-Себастьяна Ди — 3:1.
До конца матча нижнекамцы попытались вернуться в игру, проведя несколько довольно опасных позиционных атак, но хоккеисты «Магнитки» выстояли и одержали победу во второй домашней игре.
«Такие спаренные игры немного напоминают плей-офф. Игры через день, надо ребят снова настроить, тем более тяжело после такой сокрушительной победы это сделать. Сделали ход конём, Сашку Судницина поставили, он долго не играл, поэтому попросили ребят помочь ему. Конечно, пропустили курьезный гол, но такое бывает, и я рад, что Сашка после этого собрался и в нужный момент нас подтащил. Поэтому, всех нас с победой», — отметил после игры главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующие поединки «Металлург» проведет 6 и 8 октября. На домашней арене магнитогорцы дважды сыграют с «Салаватом Юлаевым» из Уфы.
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