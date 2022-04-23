Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над ЦСКА и вышли вперед в финальной серии Кубка Гагарина

В гостевом поединке южноуральская команда победила со счетом 4:0

Сегодня, 22 апреля, в Москве состоялся третий поединок финала Кубка Гагарина. В гостевом поединке магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 и вышел вперед в серии 2-1. Героем встречи стал Брендэн Лайпсик, который оформил дубль, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Счет в поединке открыл Брендэн Лайпсик в начале первого периода. Позже, в середине второго отрезка, «Магнитка» удвоила преимущество. Шайбу забросил Линус Виделль.



В самом начале заключительного периода Егор Яковлев реализовал большинство и увеличил преимущество гостей, а спустя несколько минут Брендэн Лайпсик сделал дубль и поставил точку, сделав счет 4:0.



Магнитогорский «Металлург» вышел вперед в серии 2-1. Послезавтра, 24 апреля, в Москве состоится четвертая игра в серии.

