Сегодня, 22 апреля, в Москве состоялся третий поединок финала Кубка Гагарина. В гостевом поединке магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0 и вышел вперед в серии 2-1. Героем встречи стал Брендэн Лайпсик, который оформил дубль, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Счет в поединке открыл Брендэн Лайпсик в начале первого периода. Позже, в середине второго отрезка, «Магнитка» удвоила преимущество. Шайбу забросил Линус Виделль.
В самом начале заключительного периода Егор Яковлев реализовал большинство и увеличил преимущество гостей, а спустя несколько минут Брендэн Лайпсик сделал дубль и поставил точку, сделав счет 4:0.
Магнитогорский «Металлург» вышел вперед в серии 2-1. Послезавтра, 24 апреля, в Москве состоится четвертая игра в серии.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня