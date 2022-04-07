Сегодня, 7 апреля, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» — 2:1 и вышел вперед в серии 2-1. Следующий поединок команд состоится в Челябинске 9 апреля, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Перед стартом третьего матча тренерский штаб «Металлурга» внес изменения в состав. Евгения Коробкина и Никиту Коростелева заменили Линус Виделль и Семен Кошелев.
Первый период прошел с небольшим преимуществом «Трактора». Челябинцы выглядели быстрее и опаснее в атаке. «Сталевары» один раз сыграли в большинстве, но спецбригада «черно-белых» уверенно защитила свои ворота. Уже в равных составах хозяева сумели убежать в контратаку, но выстрел Владимира Ткачева отразил Василий Кошечкин.
В начале второго периода хоккеисты «Трактора» заработали большинство. «Черно-белые» неплохо разыгрывали шайбу в зоне, в результате чего Никита Тертышный подставил клюшку под бросок Лоуренса Пилута и открыл счет — 1:0. Позже гости в меньшинстве смогли убежать в контратаку, но голкипер Роман Вилл не дал «Металлургу» сравнять счет. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Трактора» по счету и по игре.
Со старта третьего периода гости пошли в высокий прессинг и сумели перехватить инициативу. «Магнитке» удалось переломить ход игры. Сначала Ярослав Хабаров сравнял счет, а затем Николай Голдобин вывел хозяев вперед. Отставая в счете, «черно-белые» пошли атаку. За две с половиной минуты до сирены тренерский штаб челябинцев взял тайм-аут. Подопечные Анвара Гатиятулина устроили штурм ворот Василия Кошечкина, но безуспешно.
Магнитогорцы одержали победу 2:1 и повели в серии. Послезавтра, 9 апреля, в Челябинске состоится четвертый матч серии.
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