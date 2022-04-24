Хоккеисты «Металлурга» обыграли ЦСКА и упрочили преимущество в финальной серии Кубка Гагарина

В гостевом поединке южноуральская команда победила со счетом 1:0

Сегодня, 24 апреля, в Москве прошел четвертый поединок финала Кубка Гагарина. В гостевом поединке магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА с минимальным счетом 1:0 и повел в серии 3-1. Единственную шайбу забросил Артем Земченок, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Единственный гол забросил защитник «Магнитки» Артем Земченок на 24-й минуте встречи. В качестве ассистента выступил капитан «Металлурга» Егор Яковлев. Он набрал 15-е очко и установил рекорд результативности для российских защитников за один плей-офф КХЛ.



Позже в концовке второго отрезка хоккеисты ЦСКА устроили давление на ворота Василия Кошечкина, но отметиться заброшенной шайбой не смогли. Три хоккеиста «Металлурга» провели более пяти минут на льду. Форвард Максим Карпов сыграл 5 минут 12 секунд, защитник Григорий Дронов — 5,34, а Артем Минулин сыграл смену в 6 минут.



В третьем периоде хозяева попытались уйти от поражения, старались больше атаковать. «Магнитка» смогла выстоять и довела дело до минимальной победы. Отметим, что голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин повторил рекорд финалов Кубка Гагарина, проведя два матча на ноль подряд.



Послезавтра, 26 апреля, в Магнитогорске состоится пятая игра в серии. В случае победы «Металлург» станет победителем Кубка Гагарина. Подопечным Ильи Воробьева осталось выиграть одну встречу, чтобы одержать победу в Кубке Гагарина — 2022.

