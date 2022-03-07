Сегодня, 7 марта, магнитогорский «Металлург» одержал победу в четвертом матче плей-офф Кубка Гагарина против «Барыса». Южноуральцы выиграли со счетом 5:2 и повели в серии 3-1, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«Металлург» вновь вышел вперед в самом начале матча. Отличился Денис Зернов. Через несколько минут Денис снова поразил ворота соперника. Хозяева смогли отыграть одну шайбу в большинстве.
Во втором периоде магнитогорцы забросили три шайбы. На второй период гости вышли с таким же настроем, как и на старте игры. И на 22-й минуте Денис Зернов сделал хет-трик — первый в своей карьере в КХЛ. Через минуту отличился Григорий Дронов, забивший в этой серии уже третью шайбу. За четыре минуты до конца периода Линус Виделль сделал разрыв — 5:1. Однако через две минуты хозяева сократили разрыв до трех шайб. Заключительная двадцатиминутка прошла в равной борьбе между командами.
«Металлург» повел в серии 3-1. Следующий поединок команды проведут в Магнитогорске 9 марта. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.
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