Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Авангард» и вышли вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина

На своей площадке магнитогорский клуб одержал победу — 5:2

Сегодня, 26 марта, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 и вышел вперед в серии 3-2. Для выхода в следующий раунд южноуральскому клубу осталось одержать одну победу, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Впервые в серии магнитогорская команда открыла счет на домашнем льду. Андрей Чибисов вывел команду в лидеры уже на четвертой минуте. Однако в конце первого периода «Авангард» сумел сравнял счет. Во второй двадцатиминутке хозяева смогли вновь выйти вперед. Филипп Майе забросил шайбу в большинстве.



В третьем периоде «Авангард» пошел на штурм, но заработал штраф и остался в меньшинстве. Этим воспользовались хозяева. Джош Карри увеличил преимущество «Металлурга». Через несколько минут Брендэн Лайпсик красивым броском реализовал буллит. В концовке Никита Коростелев смог забросил шайбу в пустые ворота. «Авангард» отыграл одну шайбу за несколько секунд до конца встречи.



Послезавтра, 28 марта, в подмосковной Балашихе состоится шестой матч серии. В случае победы магнитогорцы выйдут в следующий раунд плей-офф.

