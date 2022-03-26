Сегодня, 26 марта, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:2 и вышел вперед в серии 3-2. Для выхода в следующий раунд южноуральскому клубу осталось одержать одну победу, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Впервые в серии магнитогорская команда открыла счет на домашнем льду. Андрей Чибисов вывел команду в лидеры уже на четвертой минуте. Однако в конце первого периода «Авангард» сумел сравнял счет. Во второй двадцатиминутке хозяева смогли вновь выйти вперед. Филипп Майе забросил шайбу в большинстве.
В третьем периоде «Авангард» пошел на штурм, но заработал штраф и остался в меньшинстве. Этим воспользовались хозяева. Джош Карри увеличил преимущество «Металлурга». Через несколько минут Брендэн Лайпсик красивым броском реализовал буллит. В концовке Никита Коростелев смог забросил шайбу в пустые ворота. «Авангард» отыграл одну шайбу за несколько секунд до конца встречи.
Послезавтра, 28 марта, в подмосковной Балашихе состоится шестой матч серии. В случае победы магнитогорцы выйдут в следующий раунд плей-офф.
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