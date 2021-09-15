Хоккеисты «Металлурга» и «Авангарда» забросили 11 шайб в Магнитогорске

В матче Континентальной хоккейной лиги хозяева льда победили со счетом 7:4

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги голевое пиршество в Магнитогорске устроили местный «Металлург» и омский «Авангард». Команды забросили на двоих 11 шайб, а победу праздновали хозяева льда со счетом 7:4.

Суперрезультативным выдалась вторая половина второго периода. За 10 минут команды пять раз «зажигали» красный свет за воротами соперников. Не помог «Авангарду» и вышедший на замену воспитанник челябинского «Трактора» Василий Демченко, который не смог оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив шайбу на последних минутах.

Благодаря победе магнитогорский клуб вышел в лидеры Восточной конференции. Однако уже завтра его могут обойти челябинский «Трактор» и уфимский «Салават Юлаев», имеющие по игре в запасе.