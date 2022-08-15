Сегодня, 15 августа, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» отправился на второй предсезонный турнир — Кубок Президента Республики Казахстан, который пройдет в Нур-Султане с 16 по 19 августа. В нем выступят также «Нефтехимик», «Барыс» и «Автомобилист», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В этом году на предсезонном турнире в Казахстане выступят четыре команды. Помимо хозяев это «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Нефтехимик» (Нижнекамск). Команды сыграют однокруговой турнир, по итогам которого определятся победитель и призеры турнира.
Отметим, что Кубок Президента Республики Казахстан проводится с 2010 года, шесть раз победителем становился «Барыс» и по одному разу питерское СКА, омский «Авангард», новокузнецкий «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур».
Полное расписание турнира:
16 августа (вторник)
12:00 «Нефтехимик» — «Металлург Мг»
16:30 «Барыс» — «Автомобилист»
17 августа (среда)
12:00 «Автомобилист» — «Металлург Мг»
16:30 «Барыс» — «Нефтехимик»
19 августа (пятница)
12:00 «Нефтехимик» — «Автомобилист»
16:30 «Металлург Мг» — «Барыс»
Напомним, что накануне в Магнитогорске завершился традиционный мемориал Ромазана. На нем «Металлург» занял третье место, а победу одержали хоккеисты челябинского «Трактора».
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