Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выиграли стартовый поединок у «Трактора» в Кубке Гагарина

На своей площадке «сталевары» победили со счетом 3:2

Сегодня, 3 апреля, в Магнитогорске стартовал финал Восточной конференции между «Металлургом» и «Трактором». Хозяева льда одержали волевую победу со счетом 3:2 и повели в серии до четырех побед, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский «Трактор» отправился в Магнитогорск без двух ключевых игроков — из-за травм поединок вынуждены были пропускать Лукаш Седлак и Теему Пулккинен. В этой связи наставнику «черно-белых» Анвару Гатиятулину пришлось перекраивать составы звеньев. В итоге были изменены все сочетания, впервые попал в заявку на матч Александр Тридчиков.

Главному тренеру «Металлурга» Илье Воробьеву в этом плане было проще. Он полностью сохранил состав решающего матча с «Авангардом», сделав лишь одну замену — вместо Алексея Маклюкова в заявку попал защитник Михаил Григорьев.

Команды начали матч на высоких скоростях, чуть активней на первых минутах выглядели хозяева. Именно они и создали первый опасный момент. Филипп Майе на скорости вошел в зону соперника, обыграл двух игроков и опасно бросал в противоход Роману Виллу — чешский голкипер не без труда угрозу отвел. Ответ «Трактора» не заставил себя ждать. Кирилл Капустин оказался на убойной позиции перед воротами Кошечкина, но переиграть голкипера не смог.

К середине первого периода преимущество «Магнитки» стало еще более очевидным. Мало того, что хозяева чаще гостили в зоне «черно-белых», так еще и не давали возможности им раскатиться, встречая соперника уже на красной линии. На 7-й минуте партнеры вывели на убойную позицию Михаила Григорьева, однако Александр Тридчиков успел сложиться и лечь под мощный бросок и отвести угрозу. В следующей атаке не менее опасно бросал Егор Яковлев — Роман Вилл на месте.

В середине периода «Трактор» получил реальную возможность открыть счет. Сначала 2×2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшки получил Андрей Чибисов, а затем нарушил правила еще и Максим Карпов. Так, челябинцы в течение двух минут могли сыграть в формате 5×3. И они реализовали такую возможность. Хитроумный пас Лоуренса Пилута скорректировал в ворота Виталий Кравцов — 1:0.

Пропущенный гол немного охладил пыл хозяев. Некоторое время у них ушло на то, чтобы придти в себя. Правда, до поры до времени до опасных моментов дело не доходило. И все-таки под занавес периода «сталеварам» удалось сравнять счет. В игровом эпизоде здорово сыграл Николай Голдобин. Отобрав шайбу у соперника в чужой зоне, он вытянул на себя двух оппонентов и отдал ювелирную передачу на неприкрытого Артема Земченка. Бросок защитника «Магнитки» был точен — 1:1.

Второй период прошел на встречных курсах. На каждую опасную атаку хозяев был достойный ответ гостей. В середине периода магнитогорцы при реализации большинства допустили грубую ошибку в своей зоне. Алексей Бывальцев мастерски разобрался с защитником, а затем и обманул голкипера — 2:1 в пользу «черно-белых».

То, что не удалось сделать во втором периоде, магнитогорцы сделали в третьем. Защитник Линус Хульстрем хладнокровно выждал паузу, обыграв Алексея Потапова, сблизился с Романом Виллом и хлестко бросил под перекладину — 2:2. Шесть минут спустя «Металлург» и вовсе впервые в матче вышел вперед — Архип Неколенко точно бросил над плечом голкипера «Трактора» — 3:2.

«Трактор», оказавшись в позиции догоняющих, бросился отыгрываться. «Черно-белые» включили скорости, стали агрессивней действовать в нападении. Особенно мощным получился финальный штурм челябинцев в концовке встречи. Сняв вратаря на шестого полевого игрока, гости как минимум трижды имели возможность сравнять счет, однако магнитогорцы выстояли и довели дело до победы.

Следующий поединок в серии до четырех побед состоится в Магнитогорске послезавтра, 5 апреля. После этого команды переедут в Челябинск, где сыграют третий и четвертый матчи в серии 7 и 9 апреля.