Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила символическую сборную по итогам сезона-2021/2022. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и Николай Голдобин вошли в лучшую пятерку по итогам прошедшего сезона, сообщает пресс-служба южноуральского клуба. 

В команду года также вошли вратарь Иван Федотов (ЦСКА), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва).

Также южноуральская команда получила еще две награды по итогам сезона. Это приз имени Андрея Зимина за лучшую медицинскую службу — награда досталась доктору команды Михаилу Новикову. И «Металлург» стал обладателем приза имени Всеволода Боброва. Магнитогорская команда забросила 244 шайбы, больше всех в сезоне.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона магнитогорский «Металлург» стал серебряным призером Кубка Гагарина. Южноуральские хоккеисты в седьмом матче финальной серии уступили ЦСКА — 1:4.