Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» с поражения стартовали в финале Кубка Гагарина

На домашнем льду южноуральский клуб проиграл столичному ЦСКА — 1:3

Сегодня, 18 апреля, в Магнитогорске прошел первый поединок финала Кубка Гагарина. В стартовом матче «Металлург» уступил московскому ЦСКА со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе хозяев забросил в большинстве Максим Карпов. Гости поставили точку в матче в конце третьего периода, забросив шайбу в пустые ворота, передает пресс-служба ХК «Металлург».

В первом периоде игра шла практически без остановок в режиме нон-стоп. Гости пытались разыгрывать шайбу в позиционных атаках, а «Магнитка» стремилась завершать атаки первым темпом с последующим добиванием. Федотов нередко отбивал шайбы, в отличия от Кошечкина. При этом шла аккуратная игра с оглядкой на тылы. Естественно, ЦСКА рисковал больше, поскольку играл на выезде. На 16-й минуте контрвыпад в исполнении Анатолия Никонцева завершился коварным броском, в результате которого шайба угодила в клюшку защитника и взлетела бабочкой над Федотовым.

Едва стартовал второй период, как первое звено разыграло быструю атаку с ходу, которую завершал Чибисов — Федотов среагировал. Магнитогорцы могли добавить в командной скорости, но ситуация пока не позволяла этого сделать. Ничья 0:0 — ведь тоже результат, учитывая статус игры. До 23-й минуты, когда в контратаке Слепышев нашёл в центре Андронова. Кошечкин справился с его первым броском, отбив шайбу перед капитаном ЦСКА, который не преминул бросить ещё раз и забил — 0:1.

Три минуты спустя у команды Сергея Фёдорова прошла позиционная комбинация с наложением звеньев. Магнитогорцы защищались из последних сил, и Нестеров настолько вложился в свой бросок, что он оказался одновременно и плотным, и сильным, и точным — 0:2. Через 25 секунд после второго пропущенного гола команда Воробьёва получила численное преимущество. Шайба пара раз ходила мимо штанг ворот Федотова, но до паники под воротами ЦСКА дело не доходило. Второе большинство Магнитка разыгрывала основательно и довела его до ума за шесть секунд до выхода Панкратова. Это Максим Карпов ювелирным броском с пятака, оказавшись в окружении двух игроков ЦСКА, заставил капитулировать Федотова — 1:2.

В третьем периоде ЦСКА добавил в скорости и уже не проигрывал Магнитке в этом направлении. Армейцы чаще владели шайбой, заставляя хозяев строить позиционную оборону. Уступая в счёте, подшефным Ильи Воробьёва нужно было переходить на игру «первым номером». Но москвичи уверенно продолжали контролировать шайбу.

«Металлург» взял тайм-аут за 2.58 до конца основного времени, поменял вратаря и пропустил третью. Сергей Плотников забил в пустые ворота в результате того, что Слепышев продавил Хультстрёма у борта рядом со скамейкой запасных ЦСКА. В итоге 1:3.

Послезавтра, 20 апреля, в Магнитогорске состоится второй матч серии, после чего команды отправятся в Москву, где сыграют два поединка.