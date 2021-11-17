Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» прервали трехматчевую серию поражений

Лидер КХЛ одержал на своем льду волевую победу над «Амуром» — 5:2

Сегодня, 17 ноября, лидер Континентальной хоккейной лиги принимал на своем льду хабаровский «Амур». Магнитогорский «Металлург», уступая после первого периода со счетом 0:2, сумел переломить ход матча и забросил пять безответных шайб в ворота дальневосточного клуба, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Амур», одержавший в последних матчах три победы подряд, начал в Магнитогорске очень активно. На 8-й минуте уральцы не смогли вывести шайбу из зоны, и гости открыли счет, разыграв комбинацию в два паса накоротке. Ленц вышел на ударную позицию перед Юхой и «кистями» в правый от вратаря угол забил. Под занавес первого периода хитрый наброс Йордана от синей линии превратился в тревожные для хозяев льда 0:2.

На второй период подшефные Ильи Воробьева вышли заряженными на камбэк. И начался он с гола Филиппа Майе, который не забивал семь матчей подряд. На 27-й минуте «Металлург» сравнял счет в результате выигранного вбрасывания в зоне «Амура» и дальнего броска Артема Минулина. Следующее большинство магнитогорцы наконец-то реализовали. Отличился Николай Голдобин, забивший «Амуру» уже в третий раз в сезоне.

На 43-й минуте Коростелев забил после того, как Минулин сделал перехват в средней зоне. Так, счет стал 4:2, и задышалось гораздо легче. Соперник вынужден был рисковать, раскрываться, бежать вперед. Тем самым «Металлургу» было куда проще — играть на контратаках. Здесь уже многое зависело от действий вратарей. Впрочем, еще один фактор — дисциплину — никто не отменял. На 48-й минуте Илья Николаев получил малый штраф, и Кошелев убежал «один в ноль» в меньшинстве — 5:2.

«Металлург» прервал трехматчевую полосу неудач. Однако следующий его соперник куда серьезней — 19 ноября южноуральцы сыграют в гостях с омским «Авангардом».