Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над «Амуром» в КХЛ

Южноуральский клуб взял реванш за недавнее домашнее поражение

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска выиграл в Хабаровске у «Амура», взяв реванш за недавнее домашнее поражение в чемпионате КХЛ. Южноуральский клуб одержал сухую победу со счетом 3:0 и вышел на третье место в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Героем матча стал голкипер южноуральского клуба Эдди Паскуале. Канадец отразил 36 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности. Особенно эффектным получился его сейв в середине третьего периода.

Дубль в составе победителей записал на свой счет Филипп Майе, еще одна заброшенная шайба на счету Дениса Зернова. Причем для последнего она стала первой в сезоне-2022/23.

Таким образом, «Металлург» обошел «Амур» в турнирной таблице и вышел на третье место в Восточной конференции. После 6 сыгранных матчей у подопечных Ильи Воробьева 8 очков. По 9 очков набрали возглавляющие турнирную таблицу «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Сибирь» (Новосибирск).

Послезавтра, 17 сентября, в Хабаровске команды проведут повторный поединок. Начало матча в 12:00 по челябинскому времени.