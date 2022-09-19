Сегодня, 19 сентября, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над «Адмиралом». Во Владивостоке южноуральцы победили со счетом 2:0. Для «Металлурга» эта победа стала четвертой подряд. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин оформил первый «сухарь» в сезоне, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Перед матчем тренерский штаб магнитогорской команды произвел изменения в линии обороны. Ворота гостей защищал Василий Кошечкин. В линии обороны появились Ярослав Хабаров и Владислав Ерёменко. Николай Голдобин пропускал вторую игру подряд.
Южноуральцы здорово провели стартовую 20-минутку, забросив две безответные шайбы. На 3-й минуте гости получили численный перевес и почти реализовали его. Под занавес розыгрыша капитан Егор Яковлев прострелил на дальнюю штангу, и шайба от конька защитника срикошетила в ворота — 0:1. Хозяева нарушали правила в зоне атаки. На 10-й минуте это случилось снова, и магнитогорцы получили численный перевес во второй раз, но не не реализовали его. Третье большинство подряд гости заработали на 13-й минуте. Денис Зернов резким кистевым броском сделал счет — 0:2.
Со старта второго периода «Адмирал» добавил в движении, пытаясь отыграться с помощью в быстрых атак. Магнитогорцы смогли выстоять в меньшинстве. Большие опасения вызывали долгие позиционные атаки хозяев. У южноуральской команды плохо получалось выходить из зоны. Контроль над шайбой был за хозяевами.
Но в третьем периоде, магнитогорцам удалось зацепиться за шайбу. Одной из причин этого стало четвертое большинство. Однако гости мало что создали у ворот дальневосточников. «Магнитка» пыталась действовать по всей площадке, отодвигая соперника от своих ворот. На 50-й минуте Алексей Маклюков забил третью, но судьи сразу определили игру высоко поднятой клюшкой. На последней минуте, хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но и это не помогло отыграть хотя бы одну шайбу.
Василий Кошечкин впервые в карьере сыграл против «Адмирала» на «ноль». Магнитогорский клуб поднялся на второе место Восточной конференции. Послезавтра, 21 сентября, команды проведут повторный поединок, после которого магнитогорцы сыграют три домашних матча.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес