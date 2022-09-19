Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали четвертую победу подряд в КХЛ

Южноуральцы в гостях обыграли «Адмирал» со счетом 2:0

Сегодня, 19 сентября, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали гостевую победу над «Адмиралом». Во Владивостоке южноуральцы победили со счетом 2:0. Для «Металлурга» эта победа стала четвертой подряд. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин оформил первый «сухарь» в сезоне, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Перед матчем тренерский штаб магнитогорской команды произвел изменения в линии обороны. Ворота гостей защищал Василий Кошечкин. В линии обороны появились Ярослав Хабаров и Владислав Ерёменко. Николай Голдобин пропускал вторую игру подряд.



Южноуральцы здорово провели стартовую 20-минутку, забросив две безответные шайбы. На 3-й минуте гости получили численный перевес и почти реализовали его. Под занавес розыгрыша капитан Егор Яковлев прострелил на дальнюю штангу, и шайба от конька защитника срикошетила в ворота — 0:1. Хозяева нарушали правила в зоне атаки. На 10-й минуте это случилось снова, и магнитогорцы получили численный перевес во второй раз, но не не реализовали его. Третье большинство подряд гости заработали на 13-й минуте. Денис Зернов резким кистевым броском сделал счет — 0:2.



Со старта второго периода «Адмирал» добавил в движении, пытаясь отыграться с помощью в быстрых атак. Магнитогорцы смогли выстоять в меньшинстве. Большие опасения вызывали долгие позиционные атаки хозяев. У южноуральской команды плохо получалось выходить из зоны. Контроль над шайбой был за хозяевами.



Но в третьем периоде, магнитогорцам удалось зацепиться за шайбу. Одной из причин этого стало четвертое большинство. Однако гости мало что создали у ворот дальневосточников. «Магнитка» пыталась действовать по всей площадке, отодвигая соперника от своих ворот. На 50-й минуте Алексей Маклюков забил третью, но судьи сразу определили игру высоко поднятой клюшкой. На последней минуте, хозяева поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но и это не помогло отыграть хотя бы одну шайбу.



Василий Кошечкин впервые в карьере сыграл против «Адмирала» на «ноль». Магнитогорский клуб поднялся на второе место Восточной конференции. Послезавтра, 21 сентября, команды проведут повторный поединок, после которого магнитогорцы сыграют три домашних матча.

