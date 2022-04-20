Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» обыграли московский ЦСКА в финале Кубка Гагарина

На домашнем льду южноуральский клуб победил со счетом 6:4

Сегодня, 20 апреля, в Магнитогорске прошел второй поединок финала Кубка Гагарина. На домашнем льду «Металлург» обыграл московский ЦСКА со счетом 6:4 и сравнял счет в серии 1-1. Следующие встречи пройдут в Москве 22 и 24 апреля, передает корреспондент ИА «Первое областное».



С первых минут «Металлург» пошел в атаку и стал насядать на ворота Ивана Федотова. Команды создавали много опасных атак. И первыми отличились хозяева арены. Артем Земченок отдал пас на пятак, а Филипп Майе открыл счет в матче. Вскоре армейцы тоже провели несколько хороших атак, но распечатать ворота Василия Кошечкина им неудалось.



После перерыва началась голевая феерия. Началось все с того, что Павел Карнаухов в чужой зоне выиграл борьбу за шайбу и отправил ее под бросок бывшему игроку ХК «Трактор» Виталию Абрамову и тот плотным броском сравнял счет на табло. Спустя две минуты не менее мощный бросок удался магнитогорцу Линус Хультстрему, а после розыгрыша с центра поля армейцы быстро разыграли голевую атаку, которую завершил Михаил Григоренко. Не прошло и минуты, как Николенко вновь переиграл Федотова — 3:2. ЦСКА продолжил атаковать и снова смог отыграться. Антон Слепышев расстрелял Кошечкина с близкого расстояния. Позже Денис Зернов в четвертый раз вывел хозяев вперед, и на этот раз ЦСКА не смог сразу же ответить. А вот «Металлургу» разобрался в ситуации и Брендэн Лайпсик сделал счет 5:3 в пользу хозяев.



В третьем периоде игра подуспокоилась. Команды сделали выводы и старались надежно играть в обороне. Тем более что «Металлургу» достаточно было оборонять преимущество. У гостей начались проблемы с дисциплиной, дважды подряд армейцы схватили удаление. Однако ЦСКА смог сдержать атаки соперника, но по окончании меньшинства «Металлург» поймал гостей на контратаке. Николай Голдобин выкатился на убойную позицию и пробил Федотова — 6:3. На последней минуте Константин Окулов забил в большинстве, но на результате это уже не могло сказаться.



«Металлург» сравнял счет в серии 1-1. Послезавтра, 22 апреля, в Москве состоится третья игра в серии до четырех побед.

