Хоккеисты «Магнитки» проиграли питерского «Динамо» и завершили сезон в ВХЛ

Южноуральская команда уступила со счетом 0:3 в шестом матче серии плей-офф

Хоккейная команда «Магнитка» завершила свое выступление в сезоне. Сегодня, 21 апреля, южноуральцы в четвертьфинале плей-офф ВХЛ проиграли со счетом 0:3 питерскому «Динамо» и таким образом уступили в серии 2-4. Ранее выбыли из борьбы за трофей другие хоккейные клубы Магнитогорска — «Металлург» в КХЛ и «Стальные Лисы» в МХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорцам проигрывать сегодня ну никак было нельзя. В противном случае питерцы выигрывали серию 4-2 и оформляли путевку полуфинал плей-офф. Вот только побеждать у такого сильного соперника, как «Динамо-СПб» задача не из легких. Мало того, что питерцы финишировали на втором месте в «регулярке», так и в плей-офф прибавляют от матча к матчу.

Увы, игра складывалась не в пользу «Магнитки». В середине первого периода гости открыли счет в матче. Причем, сделали это очень красиво, реализовав большинство. Изумительный «слепой» пас спиной сделал на партнера по команде Никита Буруянов. Сергей Артемьев в касание направил шайбу в ворота Александра Смолина — 0:1.

Во втором периоде гости удвоили преимущество. На этот раз индивидуальным мастерством блеснул Антон Назаревич. Форвард «бело-голубых» на скорости ворвался в зону соперника, поборолся с Иваном Зинченко за шайбу, а затем нанес точный завершающий бросок — 0:2.

Как ни старались магнитогорцы, им никак не удавалось зажечь красный свет за воротами Евгения Ярославцева. Голкипер питерского клуба стоял в «рамке» как стена. В дебюте третьего периода хозяева льда «привезли» гол сами себе. Грубую ошибку в передаче совершил Иннокентий Рыбин. Форвард «динамовцев» Сергей Артемьев хладнокровно реализовал выход «1 в 0». Игра, по сути, была сделана.

Хоккей. ВХЛ. Плей-офф. Четвертьфинал. 6-й матч.

21 апреля. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Сергей Артемьев (Никита Буруянов, Петр Яковлев), 08:52 (5×4).

0:2 — Антон Назаревич (Иван Зинченко), 37:08 (5×5).

0:3 — Сергей Артемьев, 40:33 (4×5).

Счет в серии: 2-4.

«Магнитка» проиграла и завершила свое выступление в сезоне. Но дебют команды в ВХЛ определенно удался. В первый год существования фарм-клуб «Металлурга» показал, что способен биться в Лиге за самые высокие места. Он же сотворил и главную сенсацию в Кубке Чемпионов России, выбив в первом раунде из борьбы за трофей лучшую команду регулярки — новокузнецкий «Металлург». И едва не «хлопнул» питерское «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Магнитка» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).