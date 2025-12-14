Хоккеисты «Магнитки» одержали волевую победу над «Челметом» в южноуральском дерби

Магнитогорцы уступали 0:2, но выиграли в овертайме со счетом 3:2

Ярким и зрелищным получилось хоккейное южноуральское дерби в чемпионате ВХЛ. Хоккеисты «Магнитки» уступали на своем льду со счетом 0:2 челябинскому «Челмету». Однако забросили две шайбы, а в овертайме красивейший гол после сольного прохода забил Михаил Грасс. В составе «черно-белых» матч провел основной голкипер «Трактора» Сергей Мыльников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основной страж ворот «черно-белых» Сергей Мыльников восстановился от травмы и тренировался с фарм-клубом «Трактора». Во время паузы в чемпионате КХЛ ему довелось надеть форму «Челмета» — впервые после двухлетнего перерыва. Отметим, что сыграл он надежно, несколько раз совершил эффектных сэйвов. И все же главным героем матча стал не он.

Челябинский клуб подошел к дерби с семиматчевой серией побед. Магнитогорцы, напротив, в последних матчах притормозили. И теперь команды с одного региона расположились по соседству в турнирной таблице. «Челмет» в случае победы мог впервые в сезоне обойти земляков в текущей «регулярке» ВХЛ.

И ведь были очень близки к тому, чтобы добиться желаемого результата. В первом периоде позиционную атаку завершил Александр Тертышный, протолкнув шайбу в сутолоке у ворот соперника. Для защитника «черно-белых» это стал дебютный гол в ВХЛ. Во втором периоде классный кистевой бросок удался Алексею Рыкманову — 2:0 в пользу челябинцев.

Вот только радоваться такому преимуществу долго не пришлось. Не прошло и полминуты, как хозяева благодаря Алексею Мастрюкову сократили разрыв в счете до минимума. В заключительном отрезке матча «Магнитка» больше владела преимуществом. В том числе и потому, что стали слишком часто удаляться хоккеисты «Челмета». За 8 минут до конца третьего периода магнитогорцы реализовали большинство, отличился Михаил Фурса.

Все должен был решить овертайм. Его героем стал форвард «Магнитки» Михаил Грасс. Получив шайбу в своей зоне, он совершил классный сольный проход — убежал от защитника Никиты Телегина, вошел в зону соперника, эффектным финтом обыграл Владислава Юсупова, а затем эффектно завершил свой перфоманс броском из-под ноги под перекладину! Наверняка этот гол будет претендовать на топ-10 по итогам всего сезона в ВХЛ!

«Сложный для нас матч получился. Соперник был колючий, неуступчивый, и, как итог, трудная волевая победа. В первом периоде „Челмет“ был посвежее, немного далее мы видели равный хоккей, много борьбы было на каждом участке поля. Рад за ребят, что до конца игры гнули свою линию и добыли эту победу», — сообщил после матча главный тренер ХК «Магнитка» Евгений Полозов.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат ВХЛ. 14 декабря. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Челмет» (Челябинск) — 3:2 от (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Тертышный (Руслан Агламзянов), 09:40 (5×5).

0:2 — Алексей Рыкманов (Владислав Юсупов), 25:35 (5×5).

1:2 — Алексей Мастрюков (Артур Болтанов, Михаил Грасс), 26:04 (5×5).

2:2 — Алексей Фурса (Михаил Грасс, Борис Осипович), 52:52 (5×4).

3:2 — Михаил Грасс (Эдуард Шетле, Матвей Галенюк), 62:44 (3×3).

Хоккеистам «Челмета» уже послезавтра, 16 декабря, предстоит сыграть в гостях с «Южным Уралом» из Орска. У магнитогорцев впереди 9 дней отдыха — следующую игру они сыграют дома 23 декабря с командой «Торпедо-Горький».

Фото: пресс-служба ХК «Магнитка» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Видео: ВХЛ (vhlru.ru)



