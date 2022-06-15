Команда из Магнитогорска завоевала серебро в чемпионате ФХР по хоккею 3×3

Челябинцы проиграли все матчи и заняли последнее место в турнире

В Москве завершился первый чемпионат ФХР по хоккею 3×3, серебряным призером которого стала команда из Магнитогорска. В финальном матче южноуральцы уступили соперникам из Ярославля (3:4). Коллектив из Челябинска проиграл во всех поединках и занял последнее место в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Федерация хоккея России в летний период времени организовала необычный турнир в формате 3×3. На групповом этапе 16 команд были разбиты на две группы, по 8 в каждой. По итогам отборочного этапа была отобрана восьмерка сильнейших, которые в серии плей-офф и определили победителей и призеров турнира.

На групповом этапе третье место в группе заняла команда «Магнитогорск», пропустив вперед коллективы из Нижнего Новгорода и Казани. В другой подгруппе вне конкуренции были хоккеисты Ярославля. Провалила турнир команда «Челябинск», проигравшая во всех семи поединках.

Однако стоит отметить, что в состав южноуральской команды были заявлены мало кому известные хоккеисты, выступающие в любительских лигах и ВХЛ. Среди них — вратари Григорий Колупаев и Иван Костюк, а также полевые игроки Игорь Шама, Егор Орлов, Вячеслав Дегтерев, Никита Новиков, Андрей Никонов, Даниил Казаков и Платон Попов.

В играх на выбывание команда Магнитогорска в четвертьфинале обыграла в овертайме Санкт-Петербург (4:3), а в полуфинале — Новосибирск (4:1). В решающем поединке южноуральцы в равной борьбе уступили соперникам из Ярославля (3:4). Серебряными призерами стали Антон Тодыков, Александр Торченюк, Никита Ли, Никита Сетдиков, Илья Шипов, Илья Хохлов, Арслан Ямалов, Артемий Грязев.

«Все вместе мы сделали хороший продукт. Думаю, что у этого турнира хорошее будущее. Сегодня было больше молодежи. В августе соберется больше профессионалов из КХЛ и НХЛ. Турнир интересен, потому что сейчас мало хоккейных событий, а нам нужно проводить как можно больше соревнований. Думаю, что с каждым годом этот турнир будет становиться все популярнее»,— приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка организаторы турнира.

Чемпионат Федерации хоккея России в формате 3×3 прошел в Москве с 12 по 14 июня, призовой фонд соревнований составил 5 млн рублей. Во время игры на льду могут находиться по четыре игрока в каждой команде, включая вратаря, всего в заявке одного клуба должно быть пять полевых игроков и два вратаря. Продолжительность матча составляет три периода по семь минут, перерыв между периодами — две минуты, в случае ничейного результата проводилась серия буллитов. Игра проводится без силовой борьбы, пробросов и офсайдов, вместо удалений назначаются штрафные броски.