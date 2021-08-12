Не так давно на Южном Урале появился первый в регионе центр для любителей гольфа — South Ural golf club. На командное мероприятие туда пригласили ХК «Трактор».
«Черно-белые» отправились на площадку практически в полном составе: не только хоккеисты, но также тренерский штаб и персонал команды решили отвлечься от хоккея и попробовать поиграть в гольф. Многие выучили для себя новые термины: лунки, грины, фервеи.
Для многих хоккеистов этот опыт оказался первым, но, как выяснилось, не для всех. Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Лоуренс Пилут, Роман Вилл, Тему Пулккинен, Томаш Гика, Никита Тертышный и Виталий Абрамов продемонстрировали весьма уверенные навыки игры.
Напомним, 8 августа в Сочи подвели итоги традиционного предсезонного хоккейного турнира. Его победителем стал челябинский «Трактор», одержавший три победы при одном поражении. После этого хоккейный клуб вернулся в Челябинск, где продолжает подготовку к сезону в КХЛ.
Автор: Степан Тимощук
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