Хоккеисты «Динамо» и «Трактора» сыграли самый зрелищный матч сезона в КХЛ

В сверхрезультативном матче победу в серии буллитов одержали москвичи — 7:6

В Москве завершился один из самых ярких и зрелищных матчей сезона в КХЛ. «Динамо» и челябинский «Трактор» выдали сверхрезультативную игру, в которой удача была на стороне хозяев. В овертайме победную шайбу забросил Андрей Миронов — 7:6.

На старте матча «Трактор» и «Динамо» показали хорошие скорости, чуть активнее в атаке выглядели гости. Уже на первых минутах челябинцы заработали большинство, которое сразу же реализовали — отличился Андрей Стась. Альберт Яруллин выступил здесь ассистентом, для него это очко стало 150-м в КХЛ. Ближе к экватору периода «динамовцы» сумели перехватить инициативу, что вылилось в заброшенные шайбы. Сначала Андрей Муранов сравнял счёт, чуть позже Вадим Шипачёв реализовал большинство — 1:2.

Второй период встречи остался за «бело-голубыми». Подопечные Алексея Кудашова дважды реализовали большинство и одну шайбу забросили в равных составах. Отличились Богдан Якимов, Антон Белов и Станислав Галиев. При счёте 4:1 в пользу «динамовцев» тренерский штаб «Трактора» заменил Романа Вилла на Эмиля Гарипова. До перерыва Тему Пулккинен отыграл одну шайбу — 2:5 перед заключительным отрезком матча.

В третьем периоде челябинцы сумели перехватить инициативу и отыграть три шайбы. По очереди отличились Сергей Калинин, Вячеслав Основин и Никита Тертышный. Правда, ничья 5:5 на табло продержалась недолго — меньше чем через минуту Егор Зайцев вновь вывел «Динамо» вперёд.

Однако, за три минуты до сирены Илья Карпухин броском в «девятку» сделал счет 6:6. Уже в следующей смене Роб Клинкхаммер заработал на себе буллит, но, вышедший на лёд Роман Вилл, отразил попытку нападающего «Динамо».

Встреча перешла в овертайм, где ближе к успеху были «черно-белые». Сначала Тертышный опасно выкатывался на ворота соперников, а затем после броска Виталия Кравцова шайба угодила в крестовину. Тут же в ответной контратаке «бело-голубым» удалось грамотно реализовать шикарную возможность забить — победный гол на счету Андрея Миронова — 7:6.

Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут в Ярославле 26 ноября с «Локомотивом».