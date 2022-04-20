Штаб сборной России по хоккею определил состав национальной команды на турнир «St. Petersburg Cup». В него вошли хоккеисты челябинского «Трактора» Никита Тертышный и Сергей Телегин, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Сборная России примет участие в тренировочном сборе с 23 апреля по 30 апреля с последующим участием команды в товарищеских матчах со сборной Беларуси и в турнире «St. Petersburg Cup», который пройдет с 4 мая по 10 мая.
Напомним, что оба игрока уже выступали за национальную команду России. Хоккеисты «черно-белых» принимали участие в Кубке Карьяла. Кроме того, Сергей Телегин в составе сборной выступал на Кубке Первого канала и на турнире в Пекине, где стал серебряным призером Олимпиады-2022.
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