Хоккеисты из системы челябинского клуба «Трактор» выступят на турнире КХЛ 3Х3

Южноуральские игроки сыграют за команду Pegasus

Континентальная хоккейная лига проведет турнир в формате 3×3 с 22 по 30 июня на «Арене Мытищи». На лед выйдут восемь команд. За команду Pegasus сыграют воспитанники «Трактора-2002», которые прошедший сезон провели в «Челмете» и «Белых медведях», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Все команды названы именами созвездий: Centaurus, Dragon, Eridan, Orion, Pegasus, Perseus, Phoenix, Scorpion. В каждой из них заявлено от семи до девяти игроков, включая одного или двух вратарей. За команду Pegasus сыграют вратарь Артем Данилов, защитники Семен Буйван, Сергей Другаля и Степан Мысляев, нападающие Кирилл Кадышев, Валерий Сапожников, Артем Удот и Иван Стежкин. Все они выступают в системе ХК «Трактор» — в командах «Челмет» и «Белые медведи», играющих в ВХЛ и МХЛ соответственно.



Хоккеисты сыграют три периода по восемь минут «чистого» времени на площадке размером 28×20 метров. В случае ничейного результата будет назначена серия бросков по три для каждой команды. Для динамики хоккея площадка будет разделена только красной линией, поэтому пробросов и офсайдов не будет.



Также вместо двухминутного удаления за фол арбитры назначают штрафной бросок с преследованием: игроки обороняющейся команды попробуют «достать» бьющего и помешать ему точно исполнить буллит. За двойной малый или большой штраф — два броска (как в баскетболе), первый из которых будет пробиваться без преследования.



Предварительный раунд пройдет по одному матчу в формате «каждый с каждым», четыре первые команды пройдут в полуфинал, остальные разыграют места с 5-го по 8-е.

В полуфинале первая команда сыграет против четвертой, вторая — против третьей. Победитель турнира и призеры поделят призовой фонд в 4,5 миллиона рублей.



Матчи группового этапа пройдут с 22 по 28 июня по четыре игры в день каждый час, начиная с 13:00. 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1—4-е и 5—8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Игры плей-офф будут начинаться в 18:00 и 21:00. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime. Прямая трансляция финала и матча за третье место будет доступна на телеканале «Матч».

