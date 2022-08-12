Хоккеисты челябинского «Трактора» во второй раз в истории выиграли мемориал Ромазана в Магнитогорске

В заключительном матче «черно-белые» уступили в овертайме «Амуру» — 1:2

Сегодня, 12 августа, хоккеисты челябинского «Трактора» во второй раз в истории выиграли мемориал Ромазана в Магнитогорске. В заключительном матче «черно-белые» уступили в овертайме «Амуру» — 1:2. Автором заброшенной шайбы у южноуральцев стал Артем Блажиевский, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Первый период поединка прошел с небольшим преимуществом дальневосточной команды. Активность «тигров» привела к серии удалений в составе «Трактора». Восемь минут подопечные Анвара Гатиятулина провели в формате 4×5, но хабаровчане большинством не воспользовались. На старте второго периода хабаровчане сумели открыть счет в матче. Отличился Владислав Барулин. «Трактор» по ходу двадцатиминутки имел возможность отыграть отставание, но челябинцам не хватило реализации.



Большая часть третьего периода прошла без заброшенных шайб. За две с половиной минуты до сирены тренерский штаб «Трактора» взял тайм-аут, после которого заменил Эмиля Гарипова на шестого полевого игрока. «Черно-белые» численным большинством воспользовались — отличился Артем Блажиевский. Встреча перешла в овертайм. В дополнительную пятиминутку исход встречи решил точный бросок Вячеслава Грецкого.



Несмотря на поражение, «Трактор» стал победителем турнира. Обыграв «Металлург» (4:1) и «Автомобилист» (4:2), челябинцы гарантировали себе победу на турнире. «Черно-белые» второй раз в истории подняли над головой кубок предсезонного турнира в Магнитогорске.

