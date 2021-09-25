Хоккеисты челябинского «Трактора» в серии буллитов победили у «Автомобилиста»

Наша команда оказалась сильней в уральском дерби — 2:1

Сегодня, 25 сентября, хоккейный клуб «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал гостевую победу в уральском дерби у «Автомобилиста». Несмотря на большое игровое преимущество, «черно-белые» не смогли завершить матч в свою пользу в основное время, победную шайбу в серии послематчевых буллитов забросил Томаш Гика.

Несмотря на отсутствие обилия голов, матч получился зрелищным. И в первую очередь благодаря «Трактору», который очень мощно, особенно вторую половину игры провел в атаке. «Черно-белые» создали гораздо больше моментов для взятия ворот, но где-то команде элементарно не везло, а в некоторых случаях здорово действовал на последнем рубеже голкипер хозяев Владимир Галкин.

Во втором периоде дважды мог выводить «черно-белых» вперед форвард Владимир Ткачев. Однако в первом случае после добивания шайба угодила в перекладину, а во втором — пролетела мимо ворот. И все-таки с третьей попытки форварду удалось открыть счет в матче. Пройдя по флангу, Ткачев не сближаясь с голкипером нанес хлесткий кистевой бросок в угол ворот — 1:0.

До конца третьего периода оставалось семь с небольшим минут. Исходя из сюжета игры, казалось, что челябинцы смогут удержать победный счет. Однако едва ли не в следующей атаке «Автомобилист» восстановил равновесие в счете. Воспитанник челябинского «Трактора» удачно завершил красивую комбинацию хозяев, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время южноуральцы имели возможность решить исход поединка, но им не удалось реализовать численное преимущество. В послематчевых буллитах удачливее были «черно-белые». Итоговый счет — 2:1.

Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут уже послезавтра, 27 сентября. В Нижнем Новгороде челябинцы сыграют с местным «Торпедо». Прямую трансляцию матча покажет телеканал ОТВ.