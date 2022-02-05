Руководство Континентальной хоккейной лиги объявило о досрочном прекращении регулярного чемпионата и дате проведения серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинский «Трактор» в первом раунде сыграет в серии до трех побед с нижнекамским «Нефтехимиком», а магнитогорский «Металлург» — с «Барысом» из Нур-Султана.
Вчера, 4 февраля, в эфире Первого канала президент КХЛ Алексей Морозов выступил с заявлением, в котором предложил не доигрывать регулярный чемпионат, а итоговую таблицу утвердить по проценту набранных очков. Сегодня, 5 февраля, КХЛ на официальном сайте опубликовало информацию о новой дате продолжения турнира — 1 марта состоятся матчи первого раунда плей-офф.
«Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина в Западной и Восточной конференции.
Западная конференция:
СКА — «Динамо» Мн
«Йокерит» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Динамо» М — «Северсталь»
Восточная конференция:
«Металлург» — «Барыс»
«Трактор» — «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» — «Сибирь»
«Ак Барс» — «Авангард»
Как и планировалось, серия продлится до трех побед. Первые две игры состоятся на льду команды, занявшей более высокое место в конференции.