Хоккеисты челябинского «Трактора» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграют с «Нефтехимиком»

Игра состоится 1 марта в Челябинске

Руководство Континентальной хоккейной лиги объявило о досрочном прекращении регулярного чемпионата и дате проведения серии плей-офф Кубка Гагарина. Челябинский «Трактор» в первом раунде сыграет в серии до трех побед с нижнекамским «Нефтехимиком», а магнитогорский «Металлург» — с «Барысом» из Нур-Султана.

Вчера, 4 февраля, в эфире Первого канала президент КХЛ Алексей Морозов выступил с заявлением, в котором предложил не доигрывать регулярный чемпионат, а итоговую таблицу утвердить по проценту набранных очков. Сегодня, 5 февраля, КХЛ на официальном сайте опубликовало информацию о новой дате продолжения турнира — 1 марта состоятся матчи первого раунда плей-офф.

«Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», — сообщается на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина в Западной и Восточной конференции.

Западная конференция:

СКА — «Динамо» Мн

«Йокерит» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» М — «Северсталь»

Восточная конференция:

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

«Ак Барс» — «Авангард»

Как и планировалось, серия продлится до трех побед. Первые две игры состоятся на льду команды, занявшей более высокое место в конференции.